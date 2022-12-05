Верховний суд відмовився визнавати символіку дивізії «Галичина» нацистською

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Facebook / ВГО «Сокіл»

Верховний суд залишив у силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду, який відмовився визнавати символіку дивізії «Галичина» нацистською.

Про це повідомив адвокат Вʼячеслав Якубенко, який представляв інтереси Українського інституту національної памʼяті.

Адвокат розповів, що у 2017 році журналіст видання «Страна.ua» звернулося до Інституту за роз’ясненням чи підпадає символіка дивізії «Галичина» під заборону згідно з вимогами закону про заборону нацистської символіки. Тодішній голова Інституту Володимир Вʼятрович відповів, що символіка дивізії не входить до переліку того, що вважається нацистською символікою.

Після цього «занепокоєна громадянка» звернулася до Окружного адмінсуду Києва з вимогою заборонити Інституту робити подібні висновки щодо символіки дивізії. Позов тоді був частково задоволений. Постанова Верховного суду є остаточною і оскарженню не підлягає.