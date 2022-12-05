Поліція перехопила три конверти з очима тварин для українських дипустанов в Іспанії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Поліція перехопила три закривавлені конверти з очима тварин, які адресовані українським дипломатичним установам в Іспанії.
Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Листи отримали на поштовому відділені. Вони мали надійти посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі.
«Розпочато слідчі дії. Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам у 12 країнах», — повідомив Ніколенко.
- 30 листопада в посольстві України в Мадриді прогримів вибух, унаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи. У руках коменданта вибухнув конверт, який надійшов до посольства. Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а влада Іспанії заявила, що розглядає вибух як теракт.
- Після цього конверти з вибуховими пристроями отримали компанія Instalaza, яка виробляє зброю для України, канцелярія прем’єра Іспанії, Міноборони, авіабаза Торрехон-де-Ардос і посольство США в Іспанії. Правоохоронці встановили, що листи надсилали з регіону Вальядолід.
- 2 грудня МЗС повідомило, що українським посольствам в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та консульствам в Неаполі, Брно і Кракові надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин.