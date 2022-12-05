Поліція перехопила три конверти з очима тварин для українських дипустанов в Іспанії

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Поліція перехопила три закривавлені конверти з очима тварин, які адресовані українським дипломатичним установам в Іспанії.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

Листи отримали на поштовому відділені. Вони мали надійти посольству України в Мадриді, генеральному консульству в Барселоні та консульству в Малазі.

«Розпочато слідчі дії. Загалом вже маємо 21 випадок погроз українським посольствам і консульствам у 12 країнах», — повідомив Ніколенко.