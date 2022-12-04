ЄС дозволив Угорщині не дотримуватися граничної ціни на російську нафту

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Peter Szijjarto / Facebook

Європейський Союз після перемовин звільнив Угорщину від необхідності дотримуватися граничної ціни на російську нафту ($60).

Про це написав у Facebook міністр закордонних справ країни Петер Сіярто.

За його словами, угорська влада під час перемовин із Брюсселем «відстояла безпеку енергопостачання» країни, така гранична ціна «бʼє переважно по європейській економіці» і що Брюсселю «давно має це зрозуміти».