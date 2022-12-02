Міненергетики: За недотримання графіків відключень світла відповідатимуть керівники обленерго
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- Анна Холоднова
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Pixabay / Alberto Sanchez
Керівники обленерго нестимуть персональну відповідальність за недотримання графіків відключення електроенергії.
Про це повідомили в Міністерстві енергетики.
Голова відомства Герман Галущенко зазначив, що минулого тижня кількість скарг щодо недотримання графіків та несправедливості в черговості відключень зросла вдвічі. Найбільше скарг надходить з Києва, Київської області, Полтави та Львова. За словами міністра, таке невдоволення обґрунтоване.
«При відключенні електроенергії обленерго має керуватися справедливим підходом, щоб усі споживачі перебували в рівних умовах. Якщо будуть встановлені факти зловживань, керівники компаній будуть нести персональну відповідальність», — зазначив він.
- 29 листопада премʼєр-міністр Денис Шмигаль наказав зрівняти графіки відключень, щоб не було критичної різниці між споживачами.
- 2 грудня у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що Київ збільшив ліміт на споживання електроенергії — столиця поступово наближається до планових відключень.