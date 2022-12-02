МЗС: Українським посольствам у закривавлених конвертах надішли очі тварин

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Українським посольствам в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та консульствам в Неаполі, Брно і Кракові надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин.

Про це 2 грудня повідомило Міністерство закордонних справ України.

Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. МЗС вивчає сенс цього «послання».

Крім цього, вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство у США отримало лист із ксерокопією критичної статті про Україну, він синхронно з іншими надійшов з території однієї європейської країни.

«Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу відразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України», — наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн, щоб розслідувати всі випадки погроз. Зараз всі українські посольства та консульства перевели в режим посилених заходів безпеки.