МЗС: Українським посольствам у закривавлених конвертах надішли очі тварин
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Geraint Rowland Photography / Getty Images
Українським посольствам в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії та консульствам в Неаполі, Брно і Кракові надійшли закривавлені пакунки, в яких були очі тварин.
Про це 2 грудня повідомило Міністерство закордонних справ України.
Самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. МЗС вивчає сенс цього «послання».
Крім цього, вхід до помешкання посла в Ватикані зазнав вандалізму, посольство в Казахстані отримало повідомлення про мінування, яке згодом не підтвердилося. Посольство у США отримало лист із ксерокопією критичної статті про Україну, він синхронно з іншими надійшов з території однієї європейської країни.
«Маємо підстави вважати, що відбувається добре спланована кампанія терору та залякування посольств і консульств України. Не маючи змоги зупинити Україну на дипломатичному фронті, нас намагаються залякати. Однак можу відразу сказати, що ці спроби марні. Ми й надалі ефективно працюватимемо на перемогу України», — наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Українська сторона взаємодіє із правоохоронцями іноземних країн, щоб розслідувати всі випадки погроз. Зараз всі українські посольства та консульства перевели в режим посилених заходів безпеки.
- 30 листопада в посольстві України в Мадриді прогримів вибух, унаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи. У руках коменданта вибухнув конверт, який надійшов до посольства. Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а влада Іспанії заявила, що розглядає вибух як теракт.
- Після цього конверти з вибуховими пристроями отримали компанія Instalaza, яка виробляє зброю для України, канцелярія прем’єра Іспанії, Міноборони, авіабаза Торрехон-де-Ардос і посольство США в Іспанії.