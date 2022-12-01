Голова МЗС Дмитро Кулеба: Два посольства України отримали листи з погрозами
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Ратинський В'ячеслав / УНІАН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що два українських посольства за кордоном, крім посольства в Іспанії, отримали листи з «дуже конкретними погрозами».
Про це він заявив, відповідаючи журналістам Укрінформу.
«Сталися й інші тривожні події, не пов’язані з вибухівкою, проте з надсиланням у посольства України дуже конкретних погроз», — сказав міністр, але деталі не вказав. За його словами, МЗС незабаром вийде з офіційним коментарем із цього приводу.
Кулеба заявив про нову форму терору, яка має всі ознаки «цілеспрямованої широкомасштабної кампанії» проти України. «У нас, безумовно, є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно відстежити всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії», — підкреслив Кулеба.
- 30 листопада в посольстві України в Мадриді прогримів вибух, унаслідок чого легке поранення отримав співробітник установи. У руках коменданта вибухнув конверт, який надійшов до посольства. Після цього міністр закордонних справ України доручив терміново посилити безпеку всіх українських посольств за кордоном, а влада Іспанії заявила, що розглядає вибух як теракт.
- Після цього конверти із вибуховими пристроями отримали компанія Instalaza, яка виробляє зброю для України, канцелярія прем’єра Іспанії, Міноборони, авіабаза Торрехон-де-Ардос і посольство США в Іспанії. Всіх отримувачів пов’язує те, що вони допомагають Україні.