Голова МЗС Дмитро Кулеба: Два посольства України отримали листи з погрозами

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Ратинський В'ячеслав / УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що два українських посольства за кордоном, крім посольства в Іспанії, отримали листи з «дуже конкретними погрозами».

Про це він заявив, відповідаючи журналістам Укрінформу.

«Сталися й інші тривожні події, не пов’язані з вибухівкою, проте з надсиланням у посольства України дуже конкретних погроз», — сказав міністр, але деталі не вказав. За його словами, МЗС незабаром вийде з офіційним коментарем із цього приводу.

Кулеба заявив про нову форму терору, яка має всі ознаки «цілеспрямованої широкомасштабної кампанії» проти України. «У нас, безумовно, є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно відстежити всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії», — підкреслив Кулеба.