Швейцарія заморозила російські активи на понад €7 мільярдів
- Автор:
- Анна Холоднова
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Flickr / 波記338 Leung
Станом на 25 листопада Швейцарія заморозила російські активи на загальну суму 7,5 мільярда швейцарських франків (€7,2 мільярда).
Про це йдеться на сайті уряду країни.
Також Швейцарія заблокувала 15 підсанкційних об’єктів у шести кантонах.
В уряді країни попередили, що суми заморожених активів можуть коливатися.
«Заморожені суми можуть збільшуватися, наприклад, коли обʼєктом санкцій стають нові особи або виявляються нові активи... Водночас активи, заморожені з превентивною метою, мають бути розблоковані після проведення необхідних перевірок», — повідомили у відомстві.
- У вересні Швейцарія призупинила спрощений візовий режим із росією. Таким чином країна приєдналася до таких же кроків Євросоюзу.
- 12 жовтня уряд Швейцарії ввів додаткові санкції проти росії через анексію Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України.