ЄС надасть мільйон євро на розмінування України
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Facebook / Павел Кириленко
Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС виділить один мільйон євро на розмінування України.
«Я оголошу про додатковий внесок понад €1 мільйон для операцій з розмінування в Україні через ОБСЄ», — сказав він.
Боррель наголосив, що росія не може завоювати Україну.
«Вона [рф] не в змозі виграти війну, тому планомірно нищить Україну: бомбить, руйнує всю цивільну інфраструктуру. Їхня мета — занурити український народ у темряву й холод на зиму. Це зброя зими. Це воєнний злочин», — зазначив голова дипломатії ЄС.
- Зараз Україна — одна з найбільш замінованих країн у світі. Майже третина територій держави (приблизно 200 тисяч квадратних кілометрів) потребує розмінування.
- У червні пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий заявив, що за приблизними підрахунками саперів для розмінування всієї території України знадобиться до 10 років.
- Державна служба з надзвичайних ситуацій створила мобільний застосунок для мінної безпеки. Він допомагатиме виявляти вибухонебезпечні предмети та повідомляти про них.