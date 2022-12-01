WSJ: Єврокомісія запропонувала обмежити ціну на російську на нафту до $60
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Європейська комісія запропонувала запровадити обмеження ціни на російську нафту в $60 за барель.
Про це пише The Wall Street Journal.
Це обмеження може призвести до того, що ціни на російську нафту будуть значно нижчими за міжнародний орієнтир — марку Brent, яка у четвер торгувалася на рівні близько $88 за барель. Якщо ЄС домовиться про цей рівень, «Велика сімка» (США, Канада, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія та Японія) мають затвердити його.
Високопосадовці держав-членів блоку почали обговорення пропозиції в четвер вдень. Рішення очікується пізніше четверга, при цьому офіційні особи кажуть, що польські чиновники попросили час, щоб узгодити план комісії з позицією свого уряду.
Обмеження ціни є частиною спроби Заходу скоротити доходи Кремля від нафти, зберігаючи при цьому стабільність глобальних поставок і уникаючи зростання цін. Це було створено як спосіб спробувати дозволити російській нафті наситити світові ринки без того, щоб Москва отримала високі прибутки від її продажу.
Російська нафта торгується зі значним дисконтом до марки Brent, але оскільки багато покупців взагалі її уникають. За даними Argus Media, які оцінюють ціни на товарних ринках, російська нафта марки Urals у середу коштувала $48 за барель при експорті з балтійського порту Приморськ.
- Європейський Союз 6 жовтня затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. Він містить заборону на імпорт російської продукції на €7 мільярдів і обмеження цін на нафту. Також ЄС розширив санкції проти фізичних осіб і російських компаній, які причетні до незаконних «референдумів» на території України.
- На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах.