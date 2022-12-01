СБУ вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, на службі якого співали пісню про «матушку-Русь»
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Співробітники Служби безпеки України вручили підозру священнику Києво-Печерської лаври, на молебні якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь».
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Підозру вручили не тільки вказаному священнику, а його «спільникам», які брали участь у тій службі.
Їм усім закидають виправдовування збройної агресії росії проти України і возвеличення агресора (ч. 1 ст. 436-2 КК). За цією статтею загрожують виправні роботи на строк до 2 років або арешт на 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років.
- 12 листопада в соцмережах поширили відео з Києво-Печерської лаври, на якому віряни, ймовірно, моляться за росію. В СБУ заявили, що перевірять цей факт і ситуація не залишиться без реакції.
- Пізніше СБУ відкрила справу через прославляння «русского міра» у Києво-Печерській лаврі.
- Намісник Лаври Павло (Лебідь) заявив, що священника, який вів цей молебень, відсторонили.