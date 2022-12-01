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Організатори національного відбору «Євробачення» опублікували пісні усіх фіналістів

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Організатори національного відбору «Євробачення — 2023» опублікували пісні усіх виконавців, які пройшли до фіналу.

Порядок виступів:

Moisei — «Iʼm Not Alone»

OY Sound System — «Ой, тужу»

DEMCHUK — «Alive»

Jerry Heil — «When God shut the door»

FIINKA — «Довбуш»

KRUTЬ — «Колискова»

Tember Blanche — «Я вдома»

Angelina — «Stronger»

2TONE — «Квітка»

TVORCHI — «Heart of Steel»