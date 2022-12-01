Організатори національного відбору «Євробачення» опублікували пісні усіх фіналістів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Організатори національного відбору «Євробачення — 2023» опублікували пісні усіх виконавців, які пройшли до фіналу.
Порядок виступів:
Moisei — «Iʼm Not Alone»
OY Sound System — «Ой, тужу»
DEMCHUK — «Alive»
Jerry Heil — «When God shut the door»
FIINKA — «Довбуш»
KRUTЬ — «Колискова»
Tember Blanche — «Я вдома»
Angelina — «Stronger»
2TONE — «Квітка»
TVORCHI — «Heart of Steel»
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