Міноборони призначило нове керівництво «Мотор Січі»

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Mixabest / Wikipedia

Міністерство оборони України призначило нове керівництво авіаційного підприємства «Мотор Січ». Обрано нового гендиректора, новий склад наглядової ради та її голову. Повноваження членів минулої ради достроково припинені.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Наказом міністра оборони генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров.

До новоствореної наглядової ради увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал. Головою ради призначено заступника міністра економіки Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання.

«Відтепер стратегічне підприємство працюватиме в режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. «Мотор Січ» буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ», — йдеться в повідомленні.