ЄС готує план конфіскації заморожених російських активів — €19 мільярдів коштів олігархів рф уже заблоковані

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Rock Cohen / Flickr

Європейський Союз разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів. Потім їх хочуть передати Україні, щоб компенсувати збитки, завдані російським вторгненням.

Про це пише Reuters.

«Росія має фінансово заплатити за руйнування, які вона спричинила. Збитки, завдані Україні, оцінюються в €600 мільярдів. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити росію заплатити. Ми заблокували €300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили €19 мільярдів грошей російських олігархів,» — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, у короткостроковій перспективі ЄС та його партнери могли б управляти цими коштами та інвестувати їх. Виручені кошти передадуть Україні.

«Ми працюватимемо над міжнародною угодою з нашими партнерами, щоб зробити це можливим. І разом ми можемо знайти легальні шляхи до цього», — голова Єврокомісії.