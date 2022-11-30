Нардеп від ОПзЖ Юлія Льовочкіна відмовилася від мандату
- Автор:
- Анна Холоднова
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слідство.інфо
Народна депутатка від «Опозиційна платформа — За життя» Юлія Льовочкіна склала мандат Верховної Ради.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Льовочкіної.
«Народний депутат України, член постійної делегації України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, заступник голови Комітету ВРУ з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Юлія Володимирівна Льовочкіна подала заяву про складання депутатських повноважень», — йдеться у повідомленні.
Депутатка зазначила, що прийняла таке рішення через сімейні обставини.
- У 2019 році Льовочкіну обрали народною депутаткою ІХ скликання від партії ОПзЖ.
- 20 березня президент Володимир Зеленський підписав рішення Ради національної безпеки, яким на час війни призупинено діяльність 11 проросійських політичних партій — це ОПзЖ, «Опозиційний блок», Партія Шарія, «Наші» та інші.
- Згодом ці та подібні їм партії почали забороняти суди. У червні міністр юстиції Денис Малюська повідомив, що суд заборонив ОПзЖ на підставі матеріалів СБУ.
- 22 жовтня в Україні вже повністю заборонили діяльність 12 проросійських політичних партій.