«Кухар путіна» пригожин підтвердив, що загиблого в Україні замбійця завербувала «ПВК Вагнера»

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Mikhail Metzel \ TASS via Getty Images

Соратник президента рф путіна, його «кухар» євген пригожин підтвердив, що загиблий в Україні громадянин Замбії воював у складі «ПВК Вагнера».

Про це йдеться в заяві компанії пригожина «Конкорд».

«Так, я добре памʼятаю цього хлопця. Я спілкувався з ним у Тверській області і запитав: “Навіщо тобі ця війна? Ти через пару років зможеш вийти достроково, скоро будеш дома і побачиш своїх рідних. Навіщо ти поїдеш? Адже шанс загинути доволі високий. Памʼятай про це”. І він відповів те, що я чекав. Він сказав: “Ви, росіяни, багато років допомагали нам, африканцям, здобути незалежність. Коли нам було важко, ви простягали нам руку і продовжуєте це робити зараз. «ПВК Вагнера» рятує тисячі африканців і якщо я поїду разом з вами на війну, напевно, це менше, ніж я можу сплатити за наші борги. А якщо я залишусь живим, то навчуся боротися за свою батьківщину. І ще одне, для мене велика честь, я знаю про «[ПВК] Вагнера» лише з чуток, але я можу стати одним із вас”», — наводить компанія відповідь пригожина.

Вʼязень однієї з московських колоній, 23-річний громадянин Замбії Лемехані Натан Ньїренда загинув в Україні 22 вересня.

У замбійському МЗС повідомили, що чоловік був студентом одного з московських вишів, але у квітні 2020 року отримав 9,5 року позбавлення волі. За що саме — у Замбії не сказали.

15 листопада уряд Замбії попросив від росії негайно надати інформацію про те, яким чином громадянин їхньої країни, який сидів у вʼязниці в Москві, був завербований та відправлений на війну проти України.