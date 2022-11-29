Twitter більше не протидіятиме дезінформації про COVID-19
- Автор:
- Олег Панфілович
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Brett Jordan / Twitter
Соціальна мережа Twitter відмовилася від своєї політики запобігання поширенню оманливої інформації про COVID-19.
Про це повідомляє Sky News.
Раніше твіти, які містили оманливу інформацію про хворобу, мали відповідну позначку. Твіти, які порушували політику та були серйозно шкідливими, могли бути видалені, а акаунти — тимчасово заблоковані, щоб запобігти подальшому обміну дезінформацією.
Twitter не оголосив про зміни, але додав примітку з описом своєї політики щодо COVID-19. «З 23 листопада 2022 року Twitter більше не застосовує політику дезінформації щодо COVID-19», — йдеться в повідомленні.
- 24 листопада новий власник Twitter Ілон Маск анонсував початок розблокування раніше заморожених акаунтів.
- Крім того, Маск заявив, що Apple припинила більшу частину реклами в Twitter, і звинуватив компанію у цензурі.