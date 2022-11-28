Племінниця лідера Ірану аятолли Хаменеї підтримала протестувальників. Її заарештували

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CNN

Племінниця верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї Фаріде Морадхані закликала іноземні уряди розірвати всі звʼязки з владою Ірану.

Про це пише CNN.

За словами її брата Махмуда Морадхані, жінку заарештували, коли вона прийшла до прокуратури по рішення суду. У відеозаяві, яку поширив її брат перед арештом, Фаріде Морадхані закликала людей у ​​всьому світі вплинути на свої уряди та розірвати звʼязки з іранським режимом.

«О, вільні люди, будьте з нами і скажіть своїм урядам припинити підтримувати цей режим убивць дітей. Цей режим не є лояльним до будь-яких своїх релігійних принципів і не знає жодних законів чи правил, окрім сили та підтримання своєї влади будь-якими можливими способами», — сказала вона.

«Зараз, у цей критичний момент історії все людство спостерігає, як іранський народ голіруч, зі зразковою мужністю та хоробрістю бореться зі злими силами. Наразі народ Ірану сам несе тягар цієї важкої відповідальності та платить своїм життям», — додала вона.

Фаріде та Махмуд Морадхані — діти священнослужителя та опозиціонера Алі Тегерані, який був одружений із сестрою верховного лідера Бадрі Хоссейні Хаменеї. Алі Тегерані помер у жовтні 2022 року.