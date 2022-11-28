У Києві 55% абонентів залишаються без світла

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У понеділок, 28 листопада, в режимі аварійних відключень перебувають 55% абонентів Києва.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Там зазначають, що максимальна тривалість кожного відключення має становити не більше 5 годин.

«Якщо у вас відключають на триваліший період, або зовсім не увімкнули електроживлення від 23 листопада — звертайтеся в ДТЕК. Через чатбот компанії у Telegram або можете написати у Facebook», — порадили в КМДА.

«Укренерго» з 10:00 понеділка, 28 листопада, застосувало аварійні відключення по всій території України внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності.