СБУ обшукала Почаївську духовну семінарію та Івано-Франківську єпархію УПЦ МП. Ось що там знайшли

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Служба безпеки України провела обшуки на території Почаївської духовної семінарії у Тернопільській області та Івано-Франківської єпархії УПЦ МП. Про це СБУ повідомила 28 листопада.

Під час обшуків виявили літературу, в якій заперечують існування українського народу, його мови, а також саме право України на державність, і, навпаки, наголошується, що це нібито штучно створена держава.

Також СБУ знайшла брошури та книжки ксенофобського і ненависницького змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. Більшість літератури — авторства російських діячів і видавництва російських друкарень.

Крім того, в одному з підсобних приміщень Івано-Франківської єпархії знайшли зразки символіки «великого войска Донского» — шеврони цього «формування» у 2014 році допомогло росіянам окупувати частину Донецької та Луганської областей.

Служба безпеки наголошує, що усі ці речові докази є підставою для відкриття двох проваджень за статтею 161 Кримінального кодексу України — порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.