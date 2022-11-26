Бельгія підписала декларацію про підтримку вступу України в ЄС і НАТО

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Премʼєр-міністр Бельгії Олександр де Кроо під час візиту до Києва підписав декларацію про підтримку вступу України в ЄС і НАТО. Бельгія стала девʼятою країною, яка підписала таку декларацію.

Про це пише пресслужба Офісу президента.

«Я дякую Бельгії та пану премʼєр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ засвідчує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО. Ми обовʼязково здобудемо цей важливий для нас результат», — заявив президент України Володимир Зеленський.

Де Кроо, зі свого боку, зазначив, що для нього велика честь бути в Україні та засвідчити свою підтримку українцям і українській державі.