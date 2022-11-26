Попри штраф мер Харкова Терехов планує й надалі спілкуватися з жителями міста російською

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Сергій Моргунов / «Бабель»

Мер Харкова Ігор Терехов, якого оштрафували за порушення мовного закону, заявив, що з харківʼянами продовжить спілкуватися російською.

Про це він сказав у коментарі Суспільному.

«Я вважаю, що сьогодні в нас є зовсім інші справи. Я вважаю, що найголовніше для нас сьогодні — це перемога. Офіційно я буду розмовляти українською. Що стосується мого спілкування з харків’янами — я буду спілкуватися російською», — зазначив Терехов.

При цьому мер не уточнив, чи сплачуватиме штраф за порушення мовного закону. На оскарження постанови у нього є час до 4 грудня.