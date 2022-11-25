Reuters: Польща просить Німеччину підтримати санкції проти російського нафтопроводу «Дружба», щоб уникнути штрафів

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Побединський Віктор / УНІАН

Польща просить Німеччину підтримати європейські санкції проти німецько-польської ділянки російського нафтопроводу «Дружба». У Варшаві хочуть відмовитися від контрактів на поставку російської нафти в наступному році та уникнути штрафів.

Про це пише Reuters із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, обидві країни наближаються до такої домовленості. В обмін на це Польща координуватиме поставки нафти морем до Німеччини через Гданськ.

ЄС пообіцяв припинити купувати російську нафту з 5 грудня, але нафтопровід «Дружба» наразі звільнений від санкцій. Це створює проблему для польського нафтопереробника PKN Orlen, який має довгострокову угоду про закупівлю російської нафти через «Дружбу» і повинен буде заплатити штрафи за розірвання контракту.

Якби ЄС наклав санкції на «Дружбу» — або принаймні на її північну частину, яка проходить через Польщу та Німеччину, — обидві країни змогли б вийти із своїх зобов’язань щодо імпорту російської нафти без штрафних санкцій.

Південна частина трубопроводу постачає нафту в Угорщину, Словаччину та Чехію, яким, на відміну від Польщі та Німеччини, буде важко диверсифікувати імпорт нафти. Ця гілка проходить через Україну, і український бюджет отримує гроші за транзит.