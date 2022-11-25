Кабмін заборонив експорт паливної деревини з України
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Vidar Smits / Unsplash
Кабінет міністрів заборонив експорт паливної деревини з України.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що ця заборона сприятиме накопиченню деревини, адже в багатьох громадах, особливо прифронтових, деревина — основний ресурс для опалення.
Російські ракетні атаки на українську енергосистему лише посилюють стратегічне значення паливної деревини.
«Водночас держава продовжує працювати над збільшенням обсягів постачань із закордону трансформаторів та високовольтного устаткування для швидкого відновлення української енергетичної мережі», — додав Шмигаль.
- 8 листопада Кабінет міністрів вирішив скасувати податки на ввезення електрогенераторів, трансформаторів, акумуляторів, електродвигунів, газогенераторів, водонагрівачів, обігрівачів та іншого важливого обладнання для проходження опалювального сезону.
- Крім того, в Україні розгорнули понад 4 тисячі «пунктів незламності». Це спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом. Банки планують встановити банкомати та термінали в цих пунктах.