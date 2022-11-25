Позначки верифікації у Twitter будуть відображатися різними кольорами
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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Videvo
Позначки (галочки) верифікації в соцмережі Twitter будуть відображатися різними кольорами.
Про це повідомив власник Twitter Ілон Маск.
Галочки золотистого кольору отримають компанії, представники влади та урядів — сірого кольору, знаменитості — блакитного кольору. Всі підтверджені облікові записи будуть автентифіковані вручну, додав Маск.
Він пообіцяв надати більше подробиць щодо нововведення наступного тижня. Запуск нової системи верифікації запланований на наступну п’ятницю.
- 6 листопада соцмережа Twitter запустила функцію платної підписки, яка дозволить користувачам отримати галочку верифікації. Вона коштує $7,99.
- Пізніше стало відомо, що Twitter працює над шифруванням приватних повідомлень, а також над додаванням зашифрованих відео- та голосових дзвінків. Крім того, у соцмережі можуть запровадити довгі твіти.
- На наступному тижні Twitter почне відновлювати заблоковані акаунти. Дональда Трампа і Каньє Веста вже розбанили.