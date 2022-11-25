Позначки верифікації у Twitter будуть відображатися різними кольорами

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Позначки (галочки) верифікації в соцмережі Twitter будуть відображатися різними кольорами.

Про це повідомив власник Twitter Ілон Маск.

Галочки золотистого кольору отримають компанії, представники влади та урядів — сірого кольору, знаменитості — блакитного кольору. Всі підтверджені облікові записи будуть автентифіковані вручну, додав Маск.

Він пообіцяв надати більше подробиць щодо нововведення наступного тижня. Запуск нової системи верифікації запланований на наступну п’ятницю.