На Херсонщині за минулу добу загинули 10 цивільних. Росіяни обстрілювали місто

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Reuters

За минулу добу, 24 листопада, ворог 49 разів обстріляв територію Херсонщини, росіяни вбили 10 людей, 54 людини отримали поранення.

Про повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

У Херсоні під ворожим масованим артилерійським обстрілом були житлові квартали мікрорайонів Таврійський та Житлоселище.

У місті росіяни поцілили у приватні та багатоквартирні будинки, суднобудівний завод, будівлю на території школи, газові труби.

Також ворог обстріляв Зеленівку, Чорнобаївку та Степанівку.

У Бериславському районі російські загарбники обстріляли Берислав, пошкоджені приватні будинки.