Чотири АЕС України відключені через російську атаку
- Автор:
- Костя Андрейковець
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На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних електростанціях спрацював аварійний захист — усі енергоблоки автоматично відключені. Наразі вони не генерують електроенергію, повідомили в «Енергоатомі».
Через ракетні атаки росіян також зупинено живлення власних потреб Запорізької АЕС з енергосистеми. Станція перейшла в режим повного блекауту. Усі її дизель-генератори в роботі.
В «Енергоатомі» заявили, що радіаційний фон на майданчиках АЕС і прилеглих територіях не змінився, усі показники в нормі.
«Щойно нормалізується робота енергосистеми, видача електроенергії з АЕС буде поновлена», — заявили в компанії.
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