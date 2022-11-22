Напередодні саміту ОДКБ та візиту путіна в Єревані пройшла акція протесту з прапорами України

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У столиці Вірменії Єревані напередодні завтрашнього саміту ОДКБ опозиційна партія «Національно-демократичний полюс» провела акцію протесту проти приїзду президента росії путіна, міністра закордонних справ рф сергія лаврова та білоруського самопроголошеного президента лукашенка.

Як повідомляє вірменська «Радіо Свобода», учасники протесту пройшли ходою з прапорами України, США та країн ЄС, вигукуючи антиросійські лозунги. Люди скандували «Ворог росія!» і «Ворог ОДКБ!», а деякі люди йшли з плакатами на підтримку України у війні проти росії.

Учасники ходи заявили, що росія не союзник Вірменії, з огляду на її бездіяльність під час збройного зіткнення вірменської сторони з Азербайджаном у вересні цього року. Вони згадали про те, що рф не надала жодної підтримки члену ОДКБ.

Члени опозиційної партії заявили, що візит лідерів недружніх і навіть «ворожих до Вірменії» країн-членів ОДКБ має отримати гідну протидію і реакцію. Завтра опозиція планує нову акцію протесту.