Bloomberg: Єврокомісія погодила цінову межу на російський газ

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Європейська комісія планує запровадити цінову межу на російський газ на рівні €275 за мегават-годину (приблизно €2,9 тис. за тисячу кубометрів).

Про це повідомляє Bloomberg.

Інструмент планують запустити, якщо ціни на біржі в Нідерландах перевищуватимуть цей рівень протягом двох тижнів. Комісія має представити цей план у вівторок.

Пропозиція все ще потребує схвалення з боку національних урядів, але вона зʼявилася після місяців лобіювання деякими країнами-членами дій, спрямованих на стримування цін на енергоносії, які виявилися руйнівними для певних секторів європейської економіки.

Хоча ціни знизилися в останні тижні через мʼяку погоду, Москва пригрозила у вівторок подальшим скороченням потоків газу до Європи, що підвищує ймовірність чергового стрибка цін.