Правоохоронці в Херсоні затримали колаборанта, який після втечі росіян випустив вʼязнів із місцевого СІЗО
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Офіс генерального прокурора
У деокупованому Херсоні правоохоронці затримали колаборанта, який під час окупації був «начальником відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора». Після втечі росіян він сприяв масовій втечі вʼязнів.
Про це пише Офіс генпрокурора у своєму Facebook.
«За даними слідства, чоловік добровільно зайняв посаду так званого начальника відділу охорони Херсонського слідчого ізолятора в незаконно створеному окупаційною владою «Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області». На посаді він дав вказівки працівникам слідчого ізолятора залишити місце несення служби. За його наказом ключі від камер і службових приміщень залишили в безпосередньому доступі ув’язнених, що призвело до їх масової втечі», — йдеться в повідомленні.
Колаборанту оголосили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи, окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.
- До слідчих ізоляторів вже повернули 166 увʼязнених, яких випустили окупанти перед тим, як залишити Херсон. Особові справи вʼязнів знайшли на території херсонського СІЗО — цю інформацію передали правоохоронцям і на блокпости. Голова Нацполіції Ігор Клименко уточнив, що йдеться про приблизно 450 людей.