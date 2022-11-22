Технологічна компанія Nvidia остаточно пішла з росії

Новини

Американський виробник графічних процесорів і відеоадаптерів Nvidia офіційно пішов з росії.

Це випливає з даних квартального звіту компанії.

Там зазначають, що у 2022 році на російський ринок припалоприблизно 2% від загального обсягу продажів.