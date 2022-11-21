По всій Україні 22 листопада будуть планові відключення світла

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

У всіх регіонах України завтра, 22 листопада, з 00:00 до 24:00 діятимуть планові відключення світла, повідомили в «Укренерго». Графіки відключень складають та застосовують обленерго (ось їх перелік).

«Ми продовжуємо робити все можливе для відновлення сталого енергоживлення у ваші домівки. Українська енергосистема все ще повністю не оговталася від шести хвиль ракетних ударів і не може працювати на повну потужність», — заявили у компанії.

Станом на 21 листопада особливо складна ситуація з електропостачанням у Києві та області, а також на Вінниччині, Сумщині, Тернопільщині, Черкащині та Одещині.

Раніше голова енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко заявив, що у режимі відключень електроенергії українцям доведеться жити щонайменше до березня.