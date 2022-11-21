Жан Беленюк на знак протесту вийшов зі складу Національного олімпійського комітету

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Facebook / Жан Беленюк

Нардеп від «Слуги народу», олімпійський чемпіон Жан Беленюк написав заяву на вихід зі складу Національного олімпійського комітету. У своєму Facebook він написав, що не хоче затримуватися в НОК через його новий склад.

Своє рішення Беленюк пояснив у коментарі, опублікувавши там пост футболіста Романа Зозулі. Той оприлюднив список «дискредитованих» членів НОК, обраних туди 17 листопада.

Зозуля писав, що до НОК новий голова Вадим Гутцайт «завів» корупціонерів, колишніх рекетирів, регіоналів та вихідців із забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя».

В його списку колишній член Партії регіонів Сергій Бубка, який 17 років був керівником НОК, члени ОПзЖ Андрій Вінграновський, Олег Корбан, Михайло Кошляк, Олександр Симоненко, колишні члени Партії регіонів Олександр Волков, Олександр Герега, Олександр Мендусь, Мирослав Карабін та інші.