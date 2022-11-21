Жан Беленюк на знак протесту вийшов зі складу Національного олімпійського комітету
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Жан Беленюк
Нардеп від «Слуги народу», олімпійський чемпіон Жан Беленюк написав заяву на вихід зі складу Національного олімпійського комітету. У своєму Facebook він написав, що не хоче затримуватися в НОК через його новий склад.
Своє рішення Беленюк пояснив у коментарі, опублікувавши там пост футболіста Романа Зозулі. Той оприлюднив список «дискредитованих» членів НОК, обраних туди 17 листопада.
Зозуля писав, що до НОК новий голова Вадим Гутцайт «завів» корупціонерів, колишніх рекетирів, регіоналів та вихідців із забороненої партії «Опозиційна платформа — За життя».
В його списку колишній член Партії регіонів Сергій Бубка, який 17 років був керівником НОК, члени ОПзЖ Андрій Вінграновський, Олег Корбан, Михайло Кошляк, Олександр Симоненко, колишні члени Партії регіонів Олександр Волков, Олександр Герега, Олександр Мендусь, Мирослав Карабін та інші.
- 17 листопада в Національному олімпійському комітеті України вперше за 17 років змінився керівник — ним став міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт, який переміг Беленюка. До того Національним олімпійським комітетом керував Сергій Бубка.
- До складу членів НОК у той день обрали також Андрія Шевченка, боксера Олександра Усика, депутатів від забороненої ОПзЖ Григорія Суркіса та Нестора Шуфрича, спортсменок Марину Бех-Романчук і Лілію Подкопаєву. Присутність у складі Шуфрича і Суркіса обурила активістів і журналістів.
- 18 листопада Андрій Шевченко заявив, що виходить зі складу НОК. Після цього НОК України повідомило, що Суркіс і Шуфрич також написали заяви.