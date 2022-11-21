Іспанія направить в Україну своїх поліцейських та тренуватиме бійців ЗСУ

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Іспанські поліцейські допомагатимуть українським правоохоронцям розслідувати воєнні злочини і злочини проти людства в Україні.

Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, пише CNN.

Крім того, за словами Санчеса, до кінця листопада в місті Толедо запрацює навчальний центр для українських військових.

«Ми збираємося брати участь у навчальній місії ЄС», — сказав він.