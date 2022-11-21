The Times: Велика Британія продовжує купувати нафту із росії, попри війну в Україні. Технічно її вважають не російською

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З березня 2022 року Великя Британії ввезла нафти з росії на суму понад £200 мільйонів, хоча в офіційній статистиці як російський імпорт вона не фігурувала — це через те, що рф використовує лазівки в обмеженнях, запроваджених Лондоном.

Про це пише The Times.

Лише до одного британського порту — Іммінгем — з березня прибуло російської нафти на загальну суму близько £23 мільйонів, яка була зареєстрована як імпорт із Німеччини, Нідерландів та Бельгії. А до порту Темзпорт, що на сході Лондону, прибуло нафти з росії на суму £130 мільйонів. Її класифікували як імпорт із Польщі, Бельгії та Нідерландів.

Загалом від березня до десяти британських портів прибуло російської нафти на суму £778 мільйонів. Приблизно £200 мільйонів з цієї суми припадають на червень і липень 2022 року, коли, за офіційними даними, Британія взагалі не імпортувала російську нафту. Але британський Офіс національної статистики враховує країну-відправника, а не виробника нафти, і якщо зважати на цей чинник, то майже £80 мільйонів у червні й липні припадає на імпорт саме російської нафти.

The Times змогла відстежити щонайменше чотири танкери, які виходили з росії та ввозили нафту на територію Британії вже після початку повномасштабного вторгнення росії проти України. Два з них використовували схему перевантаження нафти із судна на судно для приховування її походження. Це один із найпоширеніших способів, але через те, що танкери часто вимикають транспондери й їх не відстежують системи, встановити реальну кількість таких випадків складно.