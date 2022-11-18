У Херсоні облаштували пункти обігріву та звʼязку

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У Херсоні запрацювали перші «пункти незламності» — спеціально облаштовані намети, де можна зігрітися, отримати гарячі напої та їжу, зарядити телефон, скористатися інтернетом.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Проєкт реалізували спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій та Херсонською обласною військовою адміністрацією. Такі пункти зʼявлятимуться по всьому місту та області.

«Це дуже важливо, адже в місті досі немає світла. Найголовніше — відновити електропостачання. Сподіваємось, це вдасться зробити до кінця цього тижня», — додав заступник керівника ОПУ.