На півдні ЗСУ не дозволяють росіянам налагодити логістику
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Reuters
ЗСУ намагаються зруйнувати логістику противника на півдні, встановлюючи вогневий контроль над основними транспортними артеріями.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.
За її словами, росіяни намагаються облаштовувати рубежі оборони на лівому березі Дніпра в Херсонській області, мінують місцевість та евакуюють «важливих» колаборантів у бік Криму.
«Вогневим контролем ми робимо так, щоб їхня логістика на півдні була неможливою. Ми вже має досвід такої роботи під час операції на правому березі Дніпра», — сказала Гуменюк.
- Від 7 до 13 листопада українська армія звільнила на півдні 179 населених пунктів. Загалом під український контроль повернули 4,5 тисячі квадратних кілометрів території.
- Українські військові зайшли в Херсон 11 листопада. Перед тим росіяни оголосили, що виводять війська з правого берега Дніпра та самого Херсону. Тікаючи окупанти підірвали всі мости через Дніпро, котельні, вишки звʼязку і телецентр у Херсоні. Місто росіяни повністю знеструмили. Звʼязок і українське радіо туди вже повернули. Наразі військові зачищають Херсон від окупантів і шукають колаборантів.