Парламент Швеції схвалив виділення Україні військової допомоги на $287 мільйонів
- Автор:
- Олег Панфілович
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Парламент Швеції дозволив уряду надати Україні цього року зброю та спорядження на максимальну суму в понад 3,0078 мільярда шведських крон (понад $287 мільйонів).
Про це повідомляється на сайті парламенту.
До пакета увійдуть системи протиповітряної оборони, боєприпаси, бронетехніка, індивідуальне спорядження, зокрема зимові комплекти одягу та засоби захисту тіла, обладнання для наведення гармат, намети, маскувальні сітки.
Парламент Швеції підкреслює, що рішення ухвалили, хоча питання винесли менш ніж за два робочі дні до його розгляду.
- 16 листопада премʼєр-міністр Швеції Ульф Крістерссон анонсував нову військову допомогу для України на 3 мільярди крон ($287 мільйонів) — це найбільший на сьогодні пакет підтримки від шведів.
- 17 листопада стало відомо, що Фінляндія надасть Україні черговий пакет військової допомоги — найбільший з початку повномасштабної війни.