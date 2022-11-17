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Ізраїль успішно випробував нову систему протиракетної оборони морського базування C-Dome.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Система пройшла підсумкові випробування, організовані Військово-морським флотом Ізраїлю, управлінням протиракетної оборони Міноборони та розробником системи ― держконцерном Rafael.

Видання пояснює, що система С-Dome ― це модернізована версія Iron Dome («Залізний купол»), вона призначена для відбиття ракетних ударів по обʼєктах морської та берегової інфраструктури. Систему планують розмістити на чотирьох ракетних корветах серії Saar-6.