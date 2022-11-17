Повітряні сили: окупанти за сьогодні випустили по Україні 18 крилатих ракет

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Російські стратегічні літаки сьогодні запустили по Україні 18 крилатих ракет Х-101 і Х-555, повідомив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Збити вдалося чотири ракети — всі вони були ліквідовані в небі над Київщиною.

Також окупанти запустили п’ять дронів-камікадзе Shahed-136 — всі вони також були збиті в Київській області.

Південь України росіяни атакували з кораблів у Чорному морі, запустивши ракети «Калібр», а також двома винищувачами Су-30. Останні випустили щонайменше шість ракет Х-59 — збито дві.