Оголошено 10 фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2023»

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Суспільний мовник оприлюднив список із десяти фіналістів Національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2023».

Фінал відбудеться рівно за місяць — 17 грудня в Києві. Учасники фіналу:

2Tone — «Квітка»;

Angelina — “Stronger”;

Demchuk — “Alive”;

FIINKA — «Довбуш»;

Jerry Heil — “WHEN GOD SHUT THE DOOR”;

Krutь — «Колискова»;

Moisei — “Iʼm Not Alone”;

OY Sound System — «Ой, тужу»;

Tember Blanche — «Я вдома»;

Tvorchi — “Heart Of Steel”.

Презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, що визначить порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня.