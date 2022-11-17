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Оголошено 10 фіналістів Нацвідбору на «Євробачення-2023»

Автор:
Костя Андрейковець
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Суспільний мовник оприлюднив список із десяти фіналістів Національного відбору на участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2023».

Фінал відбудеться рівно за місяць — 17 грудня в Києві. Учасники фіналу:

Презентація пісень учасників фіналу та жеребкування, що визначить порядок виступів фіналістів, відбудеться на початку грудня.