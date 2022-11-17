«Зернову угоду» продовжили ще на 4 місяці
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У Стамбулі продовжили ще на 120 днів дію угоди про експорт української агропродукції. Гаранти — ООН і Туреччина.
Про це 17 листопада повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Дія угоди завершувалась 19 листопада.
За словами Кубракова, з 1 серпня, початку роботи «зернової ініціативи» і по сьогоднішній день Україна експортувала понад 11 мільйонів тонн агропродукції до 38 країн світу. Україна вже офіційно звернулась до партнерів по ініціативі з пропозицією продовжити її щонайменше на один рік та долучити до неї порт «Миколаїв», зараз очікують на відповідь.
- 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник. На початку серпня з портів Одеси вирушив перший караван суден.
- 29 жовтня росія оголосила про вихід із «зернової угоди». Причиною вона назвала атаку безпілотників на кораблі Чорноморського флоту в Севастопольській бухті. 2 листопада росія передумала і повернулась до «зернової угоди».