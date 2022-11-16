Падіння ракети в Польщі: члени НАТО обговорили застосування 4 статті Договору про Альянс

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Країни-члени НАТО обговорили застосування статті 4 Договору про Альянс, що передбачає початок офіційних консультацій з державою, якій загрожує небезпека. Обговорення відбулося на тлі загибелі цивільних унаслідок падіння ракети в польському Пшеводуві.

Про це у коментарі «Суспільному» заявив посол Чехії при НАТО Якоб Ландовський.

«Основною темою було те, чи наш польський партнер, який був уражений, проситиме Альянс робити подальші кроки, наприклад, активізувати консультації за 4 статтею НАТО. Але через прямі комунікації з лідерами Польща не стала просити нас про консультації за 4-ю статтею. Сподіваюся, її не розглядатимуть, бо, скажімо, через одне повалене дерево з польського боку ми не маємо випалювати весь ліс ракетними атаками на території України», — пояснив Ландовський.

За його словами, сторони також обговорили роль і провину росії у трагедії. Посадовець зауважив, що в НАТО розглядають ймовірність того, що ракету випустили українські Сили протиповітряної оборони.

«Генеральний секретар сьогодні сказав, що найімовірніший сценарій — що ракета української ППО С-300 намагалася збити російську ракету і, на жаль, зачепила територію Польщі. Але це не означає, що це помилка України, врешті-решт — це помилка росії. Без російських атак нічого подібного не сталося б», — наголосив він.