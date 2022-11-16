CNN: Українські військові розповіли США про спробу перехопити російську ракету біля місця падіння снаряда в Польщі

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Українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця, де в Польщі впали уламки ракет.

Про це телеканалу CNN повідомив американський чиновник.

«Поки незрозуміло, чи ця ракета протиповітряної оборони є тією ж самою ракетою, що вдарила по Польщі, але ця інформація послужила для США основою для поточної оцінки удару», — повідомляє канал.

На запит телеканалу представник Пентагону послався на коментар президента США Джо Байдена, який зазначив, що «зважаючи на траєкторію, малоймовірно, що ракету випустили з росії, але ми побачимо, ми побачимо».