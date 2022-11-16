CNN: Українські військові розповіли США про спробу перехопити російську ракету біля місця падіння снаряда в Польщі
- Автор:
- Олег Панфілович
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Українські військові повідомили США та союзникам, що вони намагалися перехопити російську ракету поблизу місця, де в Польщі впали уламки ракет.
Про це телеканалу CNN повідомив американський чиновник.
«Поки незрозуміло, чи ця ракета протиповітряної оборони є тією ж самою ракетою, що вдарила по Польщі, але ця інформація послужила для США основою для поточної оцінки удару», — повідомляє канал.
На запит телеканалу представник Пентагону послався на коментар президента США Джо Байдена, який зазначив, що «зважаючи на траєкторію, малоймовірно, що ракету випустили з росії, але ми побачимо, ми побачимо».
- 15 листопада агентство Associated Press (AP) із посиланням на високопоставленого представника американської розвідки заявило, що російські ракети перетнули кордон Польщі, яка є членом НАТО, і впали на її території, унаслідок чого загинули двоє людей.
- Пізніше стало відомо, що уряд Польщі підвищив боєготовність війська після вибуху поблизу кордону з Україною. Президент країни Анджей Дуда провів телефонні переговори з президентом США Джо Байденом і українським лідером Володимиром Зеленським. Також Дуда скликав на середу екстрене засідання Радбезу Польщі.
- Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що на території його країни впала ракета російського виробництва від комплексу ППО С-300. Він наголосив, що наразі жодних доказів того, що це була навмисна атака по Польщі, немає.