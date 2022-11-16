Парламент Чехії визнав чинний російський режим терористичним

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Палата депутатів Чехії ухвалила резолюцію, у якій визнала чинний режим у російській федерації терористичним.

Про це йдеться на сайті чеського парламенту.

Депутати засудили російську агресію в Україні, зокрема широкомасштабні напади на мирне населення, цивільні об’єкти та ключову енергетичну інфраструктуру.

Також парламент Чехії не визнає результати проведених росією псевдореферендумів у Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України та вважає чинний російський режим терористичним.