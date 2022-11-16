США запровадили санкції проти «ПВК Вагнера» та виробника іранських «шахідів»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty
Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти іранських компаній, які виробляють і постачають іранські дрони до росії.
Про це повідомило Міністерство фінансів США.
У переліку:
- Shahed Aviation Industries Research Center — компанія-виробник;
- Success Aviation Services FZC та I Jet Global DMCC — компанії, що пересилають дрони до росії;
- Qods Aviation Industries — іранська державна аерокосмічна компанія, яка спеціалізується на дронах;
- Корпус вартових ісламської революції Ірану (КСІР) — іранське збройне формування;
- «ПВК Вагнера» — російська приватна військова компанія, яка воює в Україні.
Також у списку є двоє людей: Аббас Джума та Тигран Христофорович Срабіонов — вони сприяли тому, аби «ПВК Вагнера» купувала іранські дрони.
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- 7 листопада українська воєнна розвідка повідомила, що росіяни використали орієнтовно 80% своїх запасів сучасних ракет, «Іскандерів» на озброєнні залишилося 120 одиниць. З огляду на це, кремлівський режим намагається поповнити свої запаси за рахунок Ірану. Росія планує отримати від Тегерану близько тисячі балістичних ракет малої дальності класу «земля — земля» Fateh-110 і Zolfaghar.