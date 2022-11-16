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США запровадили санкції проти «ПВК Вагнера» та виробника іранських «шахідів»

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Getty

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти іранських компаній, які виробляють і постачають іранські дрони до росії.

Про це повідомило Міністерство фінансів США.

У переліку:

Також у списку є двоє людей: Аббас Джума та Тигран Христофорович Срабіонов — вони сприяли тому, аби «ПВК Вагнера» купувала іранські дрони.