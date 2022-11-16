WP: Директор ЦРУ Бернс 15 листопада знову зустрівся із Зеленським у Києві — у день масованих ударів
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- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Директор ЦРУ Вільям Бернс 15 листопада, у день масованого обстрілу українських міст, неофіційно зустрівся у Києві з президентом Володимиром Зеленським. Про це пише американська газета The Washington Post з посиланням на джерела.
Директор ЦРУ також зустрівся зі своїми колегами з української розвідки і розповів їм про свою зустріч із головою служби зовнішньої розвідки росії сергієм наришкіним у Туреччині, а також про те, що США попередили росію про неприпустимість застосування ядерної зброї.
У Києві Бернс «зміцнив прихильність США до надання підтримки Україні в її боротьбі проти російської агресії», розповіло джерело видання. Під час масованих ракетних ударів директор ЦРУ перебував у безпеці у посольстві США.
- Директор ЦРУ Вільям Бернс на початку жовтня відвідував Україну для зустрічі з Володимиром Зеленським та іншими посадовцями. CNN пише, що поїздка Бернса повʼязана з тим, що США дедалі більше стурбовані тим, що «росія може вдатися до ядерної зброї у своїй нелегкій війні».