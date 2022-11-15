Молдова припинила отримувати електроенергію з Румунії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Гонтар Володимир / УНІАН
У пʼятницю Молдова припинила отримувати електроенергію з Румунії.
Про це свідчать дані на сайті оператора енергомережі Moldelectrica, повідомляє видання NewsMaker.
Постачати електроенергію припинили близько 16:40. «Судячи за даними на сайті підприємства, високовольтна лінія Ісакча — Вулканешти — МДРЕС перестала функціонувати. Це головна ЛЕП, якою до Молдови надходила електроенергія з Румунії», — зазначає видання.
Зазначається, що влада поки що нічого не повідомляла про причини припинення поставок. Тим часом у багатьох регіонах країни відключилася електрика.
- Влада Молдови закликала громадян економити енергію в пікові години через призупинення постачання з України.
- 11 жовтня в Міністерстві енергетики заявили, що Україна припиняє експорт електроенергії задля стабілізації власної енергосистеми після обстрілів росії, які 10 і 11 жовтня пошкодили енергетичні обʼєкти України. Їх обіцяють відновити за два дні.