Нацполіція: На Херсонщині задокументовано 414 воєнних злочинів росіян, поліціянтів-зрадників шукають

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Пресслужба Кабінету міністрів України

На деокупованій території Херсонської області поліція задокументувала 414 фактів воєнних злочинів росіян, заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Він розповів, що поліція задокументувала діяльність Дарʼївського селищного голови, який співпрацював із окупантами, а також низки жителів, які безпосередньо організовували мітинги на підтримку окупаційної влади.

Також голова Нацполіції повідомив, що на сьогодні встановлені три місця, де, можливо, російські окупанти влаштували катівні для українців.

«На даний момент відбувається розмінування, після цього, розпочнуться слідчі дії в цих місцях, де ми маємо не тільки докази — ми маємо свідчення місцевих громадян, що там, можливо, катували і утримували наших людей», — зазначив Клименко.

Окрім цього він зазначив, що з 330 поліцейських області, які відмовилися залишати окуповані території, з ворогом співпрацювали лише одиниці. «Частина з них вийшла з окупантами, частину — найближчим часом затримаємо. Їх небагато — до десяти осіб, які працювали в адміністраціях окупаційної влади», — сказав Клименко.