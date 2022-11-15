Голова Нацполіції: До СІЗО повернули 166 вʼязнів, яких випустили росіяни в Херсоні

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Pikist

До слідчих ізоляторів повернули 166 увʼязнених, яких випустили окупанти перед тим, як залишити Херсон.

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

«На даний момент підтверджено інформацію про затримання та повернення до СІЗО в Миколаївській та Одеській областях 166 вʼязнів», — сказав Клименко.

За його словами, поліція працює на всій території України та разом із Міністерством юстиції та Офісом генпрокурора уточнює списки людей, яких випустили росіяни. Особові справи вʼязнів знайшли на території херсонського СІЗО — цю інформацію передали правоохоронцям та на блокпости. Клименко уточнив, що йдеться про приблизно 450 людей.