У Європі очікують на аномально теплу зиму

Новини

Шмаков Валерій / УНІАН

Європа очікує, що взимку температури в середньому значно перевищуватимуть норму — це потенційно може полегшити ситуацію на ринках палива під час опалювального сезону.

Про це свідчать дані звіту Служби зміни клімату Європейського Союзу Copernicus, який цитує Bloomberg.

Вчені повідомили, що прибережні райони вздовж Балтійського, Середземного і Північного морів майже напевно побачать температури, що перевищують історичні середні значення. Так, існує ймовірність від 50% до 60%, що температура буде значно вищою за історичні норми на більшій частині території Британії, Центральної та Південної Європи. Аномально високі температури можуть знизити попит на природний газ, який європейські країни квапляться накопичити.

Також на більшій частині території Франції та Німеччини з імовірністю від 40% до 50% протягом наступних трьох місяців рівень опадів буде значно нижчим од середнього. Відсутність дощів та снігопадів може вплинути на внутрішній річковий транспорт та операторів гідроенергетики, а також вплинути на лижний сезон.

Дані обсерваторії поєднують дані вчених із Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії та США. Програма ЄС використовує мільярди вимірювань із супутників, кораблів, літаків та метеостанцій у всьому світі для своїх щомісячних та сезонних прогнозів і дійшла висновку, що 2019 рік був найспекотнішим роком на континенті за всю історію спостережень.